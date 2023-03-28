Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2023 18:54
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 ''Kurumsal Yönetim Tebliği '' (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Yunus PEHLİVAN  29 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olduğuna ilişkin talepleri, 07.03.2023 tarihinde yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmiş, uygun bulunmuş ve aynı tarihte KAP'ta açıklanmıştı.
Sn . Yunus PEHLİVAN 24.03.2023 tarihinden Şirketimize başvurarak bağımsız üye adaylığından çekildiğini Şirketimize bildirmiş olup, adı geçen yerine Sn. Ahmet TAŞKIN'ın başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz,Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulumuzun 19 Nisan 2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı gösterilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı tespit edilmiş olup, 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128852


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.811
Değişim :  -3,73% |  -186,35
Açılış :  5.004  
Önceki Kapanış :  4.998  
En Yüksek
5.005 En Düşük
4.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TDGYO 11,33 6.335.218 % 10,00  
LUKSK 82,05 27.142.209 % 9,99  
EKSUN 65,00 1.909.310 % 9,98  
AVHOL 20,72 37.274.615 % 9,98  
KRGYO 11,57 21.077.030 % 9,98  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,1074 19,1299 % 0,23  
Euro 20,7278 20,7785 % 0,77  
Sterlin 23,5145 23,6325 % 0,55  
Frank 20,6965 20,8212 % -0,33  
Riyal 5,0742 5,0997 % 0,14  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.972 15,14  
Altın Gr. 1.212 1.212 11,60  
Cumhuriyet 8.177 8.300 75,00  
Tam 8.213 8.313 72,00  
Yarım 4.026 4.068 35,00  
Çeyrek 2.013 2.034 18,00  
Gümüş.Ons 23,31 23,33 0,25  
Gümüş Gr. 14,32 14,34 0,17  
B. Petrol 78,25 78,25 0,49  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru