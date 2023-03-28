***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 ''Kurumsal Yönetim Tebliği '' (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Yunus PEHLİVAN 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olduğuna ilişkin talepleri, 07.03.2023 tarihinde yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmiş, uygun bulunmuş ve aynı tarihte KAP'ta açıklanmıştı.Sn . Yunus PEHLİVAN 24.03.2023 tarihinden Şirketimize başvurarak bağımsız üye adaylığından çekildiğini Şirketimize bildirmiş olup, adı geçen yerine Sn. Ahmet TAŞKIN'ın başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz,Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulumuzun 19 Nisan 2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı gösterilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı tespit edilmiş olup, 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128852BIST