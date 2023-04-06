***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 2015/5 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan i-SPK.17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı ilke kararı çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Esra Ada Vural'dan hizmet alınmasına ve anılan kişinin ilgili mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132861BIST