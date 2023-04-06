***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2023 18:38
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2015/5 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan i-SPK.17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı ilke kararı çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Esra Ada Vural'dan hizmet alınmasına ve anılan kişinin ilgili mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132861
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,3624
En Düşük
19,2167
17:5921,1428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1353
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1946
En Düşük
20,9548
17:591.243,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,51
|Açılış
|: 1.243,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2531
|19,2557
|% 0,10
|
|Euro
|21,0617
|21,1819
|% 0,83
|
|Sterlin
|23,9161
|24,0360
|% 0,04
|
|Frank
|21,2139
|21,3417
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1171
|5,1428
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-11,94
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.492
|8.564
|-12,00
|
|Yarım
|4.147
|4.191
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.095
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|0,01
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,01
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410