***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2023 18:38
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un, 06 Nisan 2023 tarihli (bugün) toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak yönetim kurulunun faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla, 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
İCRA KURULU
1- Dr. Feridun ALKAN Başkan
2- Bilal GÜRPINAR Üye
3-Ruşen Cem KÖSEOĞLU Üye
4-Özgür ÇEVRİM Üye
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
1-Dr Vahdettin ERTAŞ Başkan
2-Ahmet TAŞKIN Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
1-Dr Vahdettin ERTAŞ Başkan
2-Ahmet TAŞKIN Üye
3-Özgür ÇEVRİM Üye
4-Esra Ada VURAL Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
1-Dr. Vahdettin ERTAŞ Başkan
2-Ahmet TAŞKIN Üye
3-Özgür ÇEVRİM Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132864
BIST