***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un, 06 Nisan 2023 tarihli (bugün) toplantısındaŞirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak yönetim kurulunun faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla, 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkilineİCRA KURULU1- Dr. Feridun ALKAN Başkan2- Bilal GÜRPINAR Üye3-Ruşen Cem KÖSEOĞLU Üye4-Özgür ÇEVRİM Üye- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE1-Dr Vahdettin ERTAŞ Başkan2-Ahmet TAŞKIN ÜyeKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ1-Dr Vahdettin ERTAŞ Başkan2-Ahmet TAŞKIN Üye3-Özgür ÇEVRİM Üye4-Esra Ada VURAL ÜyeRİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ1-Dr. Vahdettin ERTAŞ Başkan2-Ahmet TAŞKIN Üye3-Özgür ÇEVRİM ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132864BIST