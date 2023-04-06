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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.04.2023 18:38
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un, 06 Nisan 2023 tarihli (bugün) toplantısında
 Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak yönetim kurulunun faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla, 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
  
İCRA KURULU
 
1- Dr. Feridun ALKAN             Başkan
 
2- Bilal GÜRPINAR                 Üye
 
3-Ruşen Cem KÖSEOĞLU     Üye
 
4-Özgür ÇEVRİM                     Üye
 
 
-        6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar  görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
  
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
 
1-Dr Vahdettin ERTAŞ           Başkan
2-Ahmet TAŞKIN                    Üye
  
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
 
1-Dr Vahdettin ERTAŞ         Başkan
2-Ahmet TAŞKIN                  Üye
3-Özgür ÇEVRİM                  Üye
4-Esra Ada VURAL               Üye
  
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
 
1-Dr. Vahdettin ERTAŞ        Başkan
2-Ahmet TAŞKIN                  Üye
3-Özgür ÇEVRİM                  Üye
 
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132864


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