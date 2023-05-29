***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde İcra Kurulu Üyesi ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Bilal GÜLPINAR 29.05.2023 tarihi itibariyle şirketimizden kendi isteği ile ayrılmıştır.Sayın Bilal GÜLPINAR'a Şirketimiz'e yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154501BIST