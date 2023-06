***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 19.04.2023 tarihli toplantısında ,Kapasite Arttırımı ve Modernizasyon Projeler Yatırım Planı kapsamında yeni makinelere yer oluşturulması, şirket düzenini rahatlatmak ve işletme verimliliğini arttırmak amacıyla Kocaeli ili Kartepe ilçesindeki şirketimize ait alanda ambar binası ile stok alanı inşası yatırımı yapılmasına, yapılması planlanan bina ve stok alanı projesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve görüşmelerin yapılması hususunda Şirket Genel Müdürümüzün yetkilendirilmesine karar verildiği hususu 19.04.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Söz konusu yatırım planları çerçevesinde 02.06.2023 tarihinde- Yeni Ambar Binası Harfiyat ve Dolgu İşlemleri için Gültaş Endüstriyel İnşaat ve Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ( 2.240.020 TRY bedel ile) ,- Yeni Ambar Binası İnşaası için ise Kırçiçek Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.ile (2.800.000 TRY bedel ile)sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.Kamoyuna saygı ile duyurulur.