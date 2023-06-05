***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKocaeli Kartepe'de bulunan Üretim Tesislerine yapılacak KAM1 projeleri kapsamındaki tevsi yatırımlarımızla ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 260.071.647 TL tutarında 554278 Belge No'lu KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmıştır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi 18.04.2026 olup, teşvik konusu kalemler, uzun vadeli potansiyel yatırımları içerdiğinden, günün ekonomik koşulları ve şirketin finansal durumuna göre değerlendirilerek ilgili yatırımın yapılıp yapılmamasına ve teşvik süresinin uzatılıp uzatılmamasına süreç içinde karar verilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156254BIST