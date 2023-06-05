***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 21:36
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaeli Kartepe'de bulunan Üretim Tesislerine yapılacak KAM1 projeleri kapsamındaki tevsi yatırımlarımızla ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 260.071.647 TL tutarında 554278 Belge No'lu KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmıştır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi 18.04.2026 olup, teşvik konusu kalemler, uzun vadeli potansiyel yatırımları içerdiğinden, günün ekonomik koşulları ve şirketin finansal durumuna göre değerlendirilerek ilgili yatırımın yapılıp yapılmamasına ve teşvik süresinin uzatılıp uzatılmamasına süreç içinde karar verilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156254
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1267
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,4343
En Düşük
21,2191
18:0522,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0134
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
23,1280
En Düşük
22,8153
18:051.344,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.344,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.345,20
En Düşük
1.340,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,3359
|21,4054
|% 0,70
|
|Euro
|22,9070
|23,0098
|% 0,48
|
|Sterlin
|26,3444
|26,4765
|% 1,31
|
|Frank
|23,3612
|23,5019
|% 1,71
|
|Riyal
|5,6512
|5,6795
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.340
|1.340
|27,24
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.413
|4.525
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.270
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,12
|0,18
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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