***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Çelik Tel ve Halat Kapasite Artışı ve Modernizasyon (KAM) projelerinin 1. fazı (KAM1) içerisindeki halatlama hattı yatırımı için seçilen üretici firma ile 05.04.2023 tarihinde sözleşme akdedilerek projenin fiilen başlatıldığı hususu 05.04.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Sözkonusu yatırım kapsamında Sketh Makinası Temel İnşası İşi için 08.06.2023 tarihinde Kırçiçek İnş. Taah. Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. ile ( 1.500.000 TL bedel ile) sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157495BIST