***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 21:36
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Çelik Tel ve Halat Kapasite Artışı ve Modernizasyon (KAM) projelerinin 1. fazı (KAM1) içerisindeki halatlama hattı yatırımı için seçilen üretici firma ile 05.04.2023 tarihinde sözleşme akdedilerek projenin fiilen başlatıldığı hususu 05.04.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Sözkonusu yatırım kapsamında Sketh Makinası Temel İnşası İşi için 08.06.2023 tarihinde Kırçiçek İnş. Taah. Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. ile ( 1.500.000 TL bedel ile) sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157495
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
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5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,0884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
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|Açılış
|: 23,4500
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|Önceki Kapanış
|: 23,2300
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23,4698
En Düşük
23,0266
18:0525,2476
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|: 1,21%
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|: 25,2000
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|Önceki Kapanış
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24,8931
18:051.457,54
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.457,99
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|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0721
|23,0768
|% -0,77
|
|Euro
|25,0710
|25,1606
|% 0,87
|
|Sterlin
|28,8985
|29,0434
|% 0,19
|
|Frank
|25,5709
|25,7249
|% 0,46
|
|Riyal
|6,1379
|6,1687
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|23,78
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|11,51
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.775
|4.865
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.380
|2.429
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,08
|0,53
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-1,15
|