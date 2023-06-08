***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 21:36
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 19.04.2023 tarihli toplantısında ,
Kapasite Arttırımı ve Modernizasyon Projeler Yatırım Planı kapsamında yeni makinelere yer oluşturulması, şirket düzenini rahatlatmak ve işletme verimliliğini arttırmak amacıyla Kocaeli ili Kartepe ilçesindeki şirketimize ait alanda ambar binası ile stok alanı inşası yatırımı yapılmasına, yapılması planlanan bina ve stok alanı projesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve görüşmelerin yapılması hususunda Şirket Genel Müdürümüzün yetkilendirilmesine karar verildiği hususları 19.04.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu yatırım planları çerçevesinde 08.06.2023 tarihinde
-Yeni Ambar Binası Çelik Konstrüksiyon işleri için Gökçelik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. ile (17.100.000 TL bedel ile )
sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157496
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0837
|23,0884
|% -0,72
|
|Euro
|24,9364
|25,2476
|% 1,21
|
|Sterlin
|28,9034
|29,0483
|% 0,21
|
|Frank
|25,5821
|25,7362
|% 0,51
|
|Riyal
|6,1398
|6,1706
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|23,57
|
|Altın Gr.
|1.458
|1.459
|7,68
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.768
|4.857
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.425
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|18,00
|18,03
|0,48
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-1,07
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