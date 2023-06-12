***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2023 21:31
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 4 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Çelik Tel ve Halat Kapasite Artışı ve Modernizasyon (KAM) projelerinin 1. fazı (KAM1) içerisindeki Tel Çekme ve Patentli Galvaniz Hattı yatırımı için seçilen üretici firma ile 04.04.2023 tarihinde sözleşme akdedilerek projenin fiilen başlatıldığı hususu 04.04.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Sözkonusu yatırım kapsamında Tel Çekme ve Patentli Galvaniz Hattı Temel İnşası işi için 12.06.2023 tarihinde Tekmont Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj San. Tic. A.Ş. ile ( 3.000.000 TL bedel ile) sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158127
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
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5.589
En Yüksek
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17:5923,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 23,6200
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|Önceki Kapanış
|: 23,4400
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En Düşük
23,6205
17:5925,6001
En Yüksek
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|: 0,97%
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|Açılış
|: 25,3500
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|Önceki Kapanış
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17:591.491,73
En Yüksek
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|: 0,35%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.490,62
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|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
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1.491,06
En Düşük
1.485,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.994.985
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|767.216.412
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,73
|80.419.737
|% 10,00
|
|ALFAS
|407,00
|1.400.365.489
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.606.003
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|166.366.707
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,72
|6.424.549
|% -5,58
|
|RUBNS
|21,38
|154.083.316
|% -5,15
|
|VAKFN
|4,77
|95.874.184
|% -4,79
|
|THYAO
|183,30
|11.777.302.207
|% 3,62
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|TCELL
|36,90
|3.597.636.142
|% -1,18
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|EKGYO
|7,73
|2.258.747.785
|% -3,74
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,58
|359.751.023
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6752
|23,6844
|% 0,30
|
|Euro
|25,4783
|25,4943
|% 0,55
|
|Sterlin
|29,5050
|29,6530
|% 0,14
|
|Frank
|25,9275
|26,0837
|% 0,16
|
|Riyal
|6,2880
|6,3196
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|0,05
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|1,97
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.836
|4.936
|10,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.468
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|18,27
|18,30
|0,03
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|B. Petrol
|72,12
|72,12
|-0,03
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Seans Raporu
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17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
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17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
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17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem