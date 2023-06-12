***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 4 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Çelik Tel ve Halat Kapasite Artışı ve Modernizasyon (KAM) projelerinin 1. fazı (KAM1) içerisindeki Tel Çekme ve Patentli Galvaniz Hattı yatırımı için seçilen üretici firma ile 04.04.2023 tarihinde sözleşme akdedilerek projenin fiilen başlatıldığı hususu 04.04.2023 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Sözkonusu yatırım kapsamında Tel Çekme ve Patentli Galvaniz Hattı Temel İnşası işi için 12.06.2023 tarihinde Tekmont Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj San. Tic. A.Ş. ile ( 3.000.000 TL bedel ile) sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158127BIST