***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.04.2023 tarihinde duyurusu yapılan Tel Çekme Makineleri, Tel Aktarma Makineleri, Patentli Galvaniz Hattı Modernizasyonu yatırımları kapsamında Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. Patentleme ve Galvanizleme hattı 23 Haziran 2023 00.00 itibariyle durdurulacaktır. Bu hatta 31 Temmuz 2023 tarihine kadar 38 gün süreyle modernizasyon ve bakım faaliyetleri devam edecektir.Bu modernizasyon ve bakım işlemleri süresince eskimiş ve verimsiz olan tav fırını yeni teknoloji fırın ile değiştirilecek, tavlama sonrası soğutma prosesinde kullanılan kum banyosu kurşun banyosu ile değiştirilecek ve yapılacak ek revizyonlar ile galvanizleme kapasitesi yaklaşık %40 oranında arttırılacaktır.Tavlama hattındaki duruş süresince bu hattan beslenen muhtelif makineler de planlı bakım duruşuna alınacaklardır. Modernizasyon ve bakım duruşları nedeniyle Haziran ve Temmuz ayı üretimlerimizde bir miktar düşüş gerçekleşmesi beklenmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160179BIST