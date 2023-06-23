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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2023 21:06
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.06.2023 tarihinde,diğer hususlar yanında,esas sözleşmemizin 6.maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 TL çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 258.500.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Anılan karar istinaden hakim ortaklarımız Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 23.06.2023 tarihli ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile , BetaTrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ise 23.06.2023 tarihli ve 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimize yapılacak söz konusu bedelli sermaye arttırımına iştirak edilmesine ,Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse payına isabet eden tutar olan 135.389.292 TL ile BetaTrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. hisse payına isabet eden tutar olan 45.129.764 TL'nin adı geçen ortaklarımızın Şirketimize nakden borç olarak gönderdiği ortaklara borçtan mahsup edilmesine ve son olarak rüçhan hakkı kullanımı sonrası sermaye artırımı tutarının karşılanması amacıyla satılamayan pay kalması halinde payların satın alınmasına karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162075


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