***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2023 21:06
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.06.2023 tarihinde,diğer hususlar yanında,esas sözleşmemizin 6.maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 TL çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 258.500.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Anılan karar istinaden hakim ortaklarımız Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 23.06.2023 tarihli ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile , BetaTrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ise 23.06.2023 tarihli ve 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimize yapılacak söz konusu bedelli sermaye arttırımına iştirak edilmesine ,Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse payına isabet eden tutar olan 135.389.292 TL ile BetaTrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. hisse payına isabet eden tutar olan 45.129.764 TL'nin adı geçen ortaklarımızın Şirketimize nakden borç olarak gönderdiği ortaklara borçtan mahsup edilmesine ve son olarak rüçhan hakkı kullanımı sonrası sermaye artırımı tutarının karşılanması amacıyla satılamayan pay kalması halinde payların satın alınmasına karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162075
BIST
'
18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,3369
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,4371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2242
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.556,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 25,33
|Açılış
|: 1.556,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2057
|25,2117
|% 1,35
|
|Euro
|27,3951
|27,4371
|% 0,82
|
|Sterlin
|31,9676
|32,1279
|% 1,11
|
|Frank
|27,9957
|28,1644
|% 1,12
|
|Riyal
|6,7040
|6,7376
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|6,02
|
|Altın Gr.
|1.557
|1.557
|26,45
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.982
|5.164
|137,00
|
|Çeyrek
|2.499
|2.582
|68,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,12
|18,14
|0,32
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
-
17:58DAPGM
Yüzde 7.76 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 572 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 78 artarak (% 2.73 ) 5, 027
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERIM, BOSSA, GOKNR, GRSEL, GRNYO, OTTO, DIRIT, FORTE, ITTFH