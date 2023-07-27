***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.01.2023 tarihinde Kamuoyuna yapılan güneş enerjisi tesisi yatırımına ilişkin açıklama kapsamında gerçekleştirilen araştırma çalışmaları neticesinde Şirketimizin 27.07.2023 tarihli ve 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile-Malatya Yazıhan Bölgesinde yaklaşık 230.000,00 m² Susuz Tarım Arazisi niteliğinde bulunan arazilerin satın alınması için gerekli çalışmalara başlanmasına ,-İlgili arazilerin satın alım süreci ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176075BIST