***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 22:00
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.01.2023 tarihinde Kamuoyuna yapılan güneş enerjisi tesisi yatırımına ilişkin açıklama kapsamında gerçekleştirilen araştırma çalışmaları neticesinde Şirketimizin 27.07.2023 tarihli ve 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
-Malatya Yazıhan Bölgesinde yaklaşık 230.000,00 m² Susuz Tarım Arazisi niteliğinde bulunan arazilerin satın alınması için gerekli çalışmalara başlanmasına ,
-İlgili arazilerin satın alım süreci ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176075
BIST
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18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
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|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0360
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
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27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,2439
|Açılış
|: 29,7000
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|Önceki Kapanış
|: 29,9500
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30,0773
En Düşük
29,5355
18:051.685,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -21,14
|Açılış
|: 1.685,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
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1.717,92
En Düşük
1.682,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9375
|26,9430
|% 0,13
|
|Euro
|29,5356
|29,6096
|% -0,82
|
|Sterlin
|34,3603
|34,5326
|% -1,05
|
|Frank
|30,8481
|31,0339
|% -0,94
|
|Riyal
|7,1590
|7,1949
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-26,20
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|-21,44
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.017
|11.138
|-117,00
|
|Yarım
|5.500
|5.595
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.797
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,90
|-0,68
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem