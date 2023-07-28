***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKAM 1 Projesi kapsamında yapılmakta olan yatırımların test edilmesi,devreye alınması ve üretim hatlarında yer alan makinaların periyodik bakımlarının yapılması amacıyla6 Ağustos 2023 -21 Ağustos 2023 tarihleri arasında 15 günlük Planlı Bakım duruşu yapılacak olup,bu duruş esnasında üretime gecici süre ile ara verilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176766BIST