***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu başkanı sayın Bekir KILIÇ 21/02/2024 tarihinde kişisel iş yükü sebebiyle şirketimizi yönetim kurulu başkanlığından ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir. Bu kapsamda şirketimiz yönetim kurulu 21/02/2024 tarihli toplantısında sayın Bekir KILIÇ'ın istifasının kabulüne, yerine sayın Ahmet Oğuz KILIÇ'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına, yönetim kurulundaki görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Yeni yönetim kurulu üyemizin ataması işlemi 21/02/2024 tarihinde Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Serhan ÇETİNSAYA Yönetim Kurulu BaşkanıOğuzhan ÇETİNSAYA Yönetim Kurulu BaşkanvekiliAhmet Oğuz KILIÇ Yönetim Kurulu BaşkanvekiliFatih Rüştü KAPLAN Yönetim Kurulu ÜyesiDr. Feridun ALKAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürDr. Vahdettin ERTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)Ahmet TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)Yönetim kurulu komitelerinde bir değişiklik olmamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251160BIST