***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2024 18:34
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu başkanı sayın Bekir KILIÇ 21/02/2024 tarihinde kişisel iş yükü sebebiyle şirketimizi yönetim kurulu başkanlığından ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir. Bu kapsamda şirketimiz yönetim kurulu 21/02/2024 tarihli toplantısında sayın Bekir KILIÇ'ın istifasının kabulüne, yerine sayın Ahmet Oğuz KILIÇ'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına, yönetim kurulundaki görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Yeni yönetim kurulu üyemizin ataması işlemi 21/02/2024 tarihinde Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Serhan ÇETİNSAYA Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuzhan ÇETİNSAYA Yönetim Kurulu Başkanvekili
Ahmet Oğuz KILIÇ Yönetim Kurulu Başkanvekili
Fatih Rüştü KAPLAN Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Feridun ALKAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Dr. Vahdettin ERTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Ahmet TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim kurulu komitelerinde bir değişiklik olmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251160
BIST