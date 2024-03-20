***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20.03.2024 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Yönetim Kurulumuzun faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 06.04.2023 tarihinde oluşturulan İcra Kurulu'nda görev yapmakta olan Serkan ÇANKIRLI'nın görevi 20.03.2024 tarihi itibariyle sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260701BIST