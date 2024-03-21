***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu üyesi Sayın Feridun Alkan 21/03/2024 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir. Bu kapsamda şirketimiz yönetim kurulu 21/03/2024 tarihli toplantısında Sayın Feridun Alkan'ın istifasının kabulüne, yerine sayın Ruşen Cem Köseoğlu'nun ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261213BIST