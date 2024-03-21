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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.03.2024 18:35
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Sayın Feridun Alkan  21/03/2024 tarihinde  yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir. Bu kapsamda şirketimiz yönetim kurulu 21/03/2024 tarihli toplantısında Sayın Feridun Alkan'ın istifasının kabulüne, yerine sayın Ruşen Cem Köseoğlu'nun ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261213


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