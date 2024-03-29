***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 19:43
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 29/03/2024 tarihli toplantısında Sayın Ruşen Cem KÖSEOĞLU 'nun Genel Müdürlüğe asaleten atanmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar tarihi güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264525
BIST
'
18:059.142
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 62,43
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
18:0532,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2376
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5550
En Düşük
32,1593
18:0535,2721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,2070
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8183
18:052.318,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,87
|Açılış
|: 2.312,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.312,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOGAN
|18,81
|1.397.036.379
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|17.043.890
|% 10,00
|
|LIDER
|78,65
|264.681.997
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|25.096.401
|% 10,00
|
|VANGD
|23,98
|16.090.832
|% 10,00
|
|MTRKS
|61,65
|102.559.662
|% -10,00
|
|ISBTR
|458.992,50
|5.548.915
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|12.555.907
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|202.126.685
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|778.526.132
|% -9,97
|
|THYAO
|297,75
|9.461.979.402
|% 0,00
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|AKBNK
|46,78
|3.029.322.051
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,95
|2.847.980.438
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,39
|4.214.421.697
|% 1,42
|
|EKGYO
|9,97
|1.953.643.547
|% 3,10
|
|SASA
|42,78
|8.381.367.319
|% -0,51
|
|YKBNK
|27,34
|3.046.536.201
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9709
|32,5550
|% 0,74
|
|Euro
|34,5581
|35,2721
|% 0,59
|
|Sterlin
|41,3643
|41,5716
|% 1,36
|
|Frank
|36,3416
|36,5238
|% 1,36
|
|Riyal
|8,7305
|8,7742
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 933, 748 adet işlem
-
17:58MACKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 931 adet işlem
-
17:57YEOTK
Yüzde 7.96 oranında artışla 217.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 048, 982 adet işlem
-
17:56ALVES
Yüzde 10.00 oranında artışla 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 813, 949 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 147 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 83, 710.00 milyon TL de