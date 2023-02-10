***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/11/2022 06/12/2022 27/01/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıÇelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiArtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)18,4084Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih29/11/2022Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi30/01/2023Başlangıç Saati09.00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi15/02/2023Bitiş Saati17.00Konuya İlişkin Özel ŞartlarAçıklamalarDeprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) karar verilmesi nedeniyle 10.02.2023 tarihinde sonlandırılması planlanan fiili pay alım teklifi süreci 3 iş günü uzatılmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi süreci, 15.02.2023 saat 17:00'e kadar devam edecek olup, uygulanacak işlem ve prosedürler "Bilgi Formu"nda açıklanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112816BIST