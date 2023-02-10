***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
10.02.2023 19:22
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/11/2022 06/12/2022 27/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
18,4084
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
29/11/2022
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
30/01/2023
Başlangıç Saati
09.00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
15/02/2023
Bitiş Saati
17.00
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Açıklamalar
Deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) karar verilmesi nedeniyle 10.02.2023 tarihinde sonlandırılması planlanan fiili pay alım teklifi süreci 3 iş günü uzatılmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi süreci, 15.02.2023 saat 17:00'e kadar devam edecek olup, uygulanacak işlem ve prosedürler "Bilgi Formu"nda açıklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112816
BIST