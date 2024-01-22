***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz bedelli sermaye arttırımı onaylı izahnamesi 3.eki hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 83.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CELHA, TRACELHA91G1 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 1,00 CELHA, TRACELHA91G1 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.500.000 41.500.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde Artaş İnş.San.A.Ş. ve BetaTrans Loj.İnş.Tic. A.Ş. 'nin taahüdü bulunmaktadır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.11.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında, 41.500.000 TL tutarında artırılarak, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 83.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Ocak 2024 tarih ve 4-62 sayılı toplantısında uygun bulunmuş, 2024/4 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuş ve onaylı izahname Kurul'un 19 Ocak 2024 tarihli onay yazısı ile Şirketimize ulaştırılmıştır.Onaylı izahname ekte parçalar halinde yayımlanmaktadır.Yeni pay alım kullanım tarihleri ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 İzahname 3.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241882BIST