***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımda Kullanılmayan Payların Birincil Piyasa Satış Tarihleri HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 83.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CELHA, TRACELHA91G1 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 1,00 CELHA, TRACELHA91G1 Hamiline CELHA(RÜÇHAN), TRRCLHA00025 50.095,818Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 50.095,818Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde Artaş İnş.San.A.Ş. ve BetaTrans Loj.İnş.Tic. A.Ş. 'nin taahüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.01.2024Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.02.2024Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.11.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 29.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 26.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında,41.500.000 TL tutarında artırılarak, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 83.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 25 Ocak 2024tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının (Rüçhan Hakkı) kullandırılması işlemleri 8 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kullanımı sonrasında kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 50.095,818 TL olup kalan paylar 13-14 Şubat 2024 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Akyatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasada borsada satış yöntemi ile 1 TL Nominal değerli pay için, pay fiyatı 1 TL den az olmamak şartı ile Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuya Aydınlatma Platformunun www.kap.org.tr , şirketimizin www.celikhalat.com.tr internet sitesinden ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ninwww.akyatirim.com.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.Kamuoyuna saygıyla duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248467BIST