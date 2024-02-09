***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.02.2024 11:17
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımda Kullanılmayan Payların Birincil Piyasa Satış Tarihleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 83.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CELHA, TRACELHA91G1 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 1,00 CELHA, TRACELHA91G1 Hamiline CELHA(RÜÇHAN), TRRCLHA00025 50.095,818
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 50.095,818
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde Artaş İnş.San.A.Ş. ve BetaTrans Loj.İnş.Tic. A.Ş. 'nin taahüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.02.2024
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 24.11.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında,41.500.000 TL tutarında artırılarak, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 83.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 25 Ocak 2024
tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının (Rüçhan Hakkı) kullandırılması işlemleri 8 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kullanımı sonrasında kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 50.095,818 TL olup kalan paylar 13-14 Şubat 2024 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Akyatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasada borsada satış yöntemi ile 1 TL Nominal değerli pay için, pay fiyatı 1 TL den az olmamak şartı ile Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuya Aydınlatma Platformunun www.kap.org.tr , şirketimizin www.celikhalat.com.tr internet sitesinden ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin
www.akyatirim.com.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248467
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