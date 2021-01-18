***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.01.2021 18:53
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 33'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan 01.12.2020 tarihli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekteki şekilde 18.01.2021 tarihli olarak yeniden düzenlenmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 18.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903112
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 32,28
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.559
En Düşük
1.509
18:057,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 7,4950
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|Önceki Kapanış
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7,5447
En Düşük
7,4427
18:059,0469
En Yüksek
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|: 0,39%
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|Açılış
|: 9,0400
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|Önceki Kapanış
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9,1177
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18:05442,04
En Yüksek
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|: 0,97%
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|Açılış
|: 442,04
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|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|29,70
|2.363.952
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.493.276
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.369.244
|% 10,00
|
|METUR
|25,30
|21.700.236
|% 10,00
|
|INTEM
|55,00
|5.978.088
|% 10,00
|
|UZERB
|88,00
|2.598.437
|% -7,76
|
|TDGYO
|8,79
|61.702.679
|% -7,38
|
|PEGYO
|1,63
|45.392.814
|% -6,52
|
|SILVR
|9,42
|34.420.047
|% -6,45
|
|BASCM
|18,00
|657.347
|% -5,26
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,20
|1.645.962.701
|% 1,81
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 1,10
|
|SISE
|7,80
|1.195.113.653
|% -0,26
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|1.159.393.185
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,47
|497.127.598
|% 6,52
|
|TSKB
|1,89
|590.786.147
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4763
|7,4829
|% 0,33
|
|Euro
|9,0335
|9,0469
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,1317
|10,1825
|% 0,30
|
|Frank
|8,3651
|8,4155
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9882
|1,9981
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|11,93
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,08
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,07
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|-0,37
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Seans Raporu
18:05
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