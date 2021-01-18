***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Kararı ile kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 33'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan 01.12.2020 tarihli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekteki şekilde 18.01.2021 tarihli olarak yeniden düzenlenmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 18.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903112BIST