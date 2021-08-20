***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'in sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin denetimden sorumlu komite raporu ekte pdf olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959755BIST