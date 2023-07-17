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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

17.07.2023 20:57
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İli


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.06.2023 tarih ve 24 sayılı Kararı ile kamuya açıklanan Bedelli Sermaye Arttırımı kararı kapsamında elde edilecek fon ile ilgili Fon Kullanım Raporu 17.07.2023 tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.07.2023 tarih ve 25 sayılı kararı ile
1. SPK Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan Fon Kullanım Rapor'un kabulüne,
2. Rapor'un bedelli sermaye artırımı başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine,
3. Yönetim Kurulu'nun 23.06.2023 tarih ve 24 sayılı toplantısında alınan kararlar çerçevesinde SPK'nın sermaye artırımına ilişkin izahnameyi onaylaması üzerine planlanan sermaye artırımının usulüne uygun şekilde tamamlanması halinde, sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Tebliğ'in 33. maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun bahse konu raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen raporların belirtilen periyotlarda hazırlanmasına ve raporlara ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,
5. Şirket'in ihtiyaçları, kurlarda meydana gelebilecek değişiklikler ve piyasa koşullarından kaynaklanan zaruret nedeniyle Şirket genel müdürünün teklifi, yönetim kurulu kararı ve KAP açıklaması yapılmak suretiyle, harcama kalemleri arasında aktarım yapılabilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Fon Kullanım Raporu ekte PDF olarak sunulmaktadır.
Bedelli Sermaye Arttırımı için başvuru, mevzuatta öngörülen süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na İzahname ve diğer dökümanlar ile birlikte ivedilikle yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172838


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