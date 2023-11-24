***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce 17.07.2023 tarihinde yapılan duyurumuzda yeralan sermaye artırım tutarı 24.11.2023 tarih ve 2023/31 sayılı kararımızla 41.500.000 TL den %100 oranında artırılarak 83.000.000 TL olarak değiştirildiğinden ekte fon kullanım raporu güncellenerek yayınlanmaktadır.Bu kapsamda şirketimiz Yönetim Kurulu 24.11.2023 tarih ve 2023/32 sayılı kararıyla1. SPK Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan ve güncellenen Rapor' un kabulüne,2. Rapor'un güncellenen bedelli sermaye artırımı başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine,3. Yönetim Kurulu'nun 24.11.2023 tarih ve 31 sayılı toplantısında alınan kararlar çerçevesinde SPK'nın sermaye artırımına ilişkin izahnameyi onaylaması üzerine planlanan sermaye artırımının usulüne uygun şekilde tamamlanması halinde, sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,4. Tebliğ'in 33. maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun bahse konu raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen raporların belirtilen periyotlarda hazırlanmasına ve raporlara ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,5. Şirket'in ihtiyaçları, kurlarda meydana gelebilecek değişiklikler ve piyasa koşullarından kaynaklanan zaruret nedeniyle Şirket genel müdürünün teklifi, yönetim kurulu kararı ve KAP açıklaması yapılmak suretiyle, harcama kalemleri arasında aktarım yapılabilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Güncellenen fon kullanım raporu ekte pdf olrak sunulmaktadır.Güncellenen başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kuruluna 24.11.2023 tarihinde iletilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220009BIST