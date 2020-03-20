***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.03.2020 15:50
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burça CANBAZ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 27.02.2019 0 262 371 12 80 bcanbaz@celikhalat.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 206219-701279
Emre KIVANÇ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 20.03.2020 0 262 371 12 80 ekivanc@celikhalat.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831028
BIST
16:2685.948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 752,43
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.608
16:266,5369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
16:267,0017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
16:26314,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 4,44
|Açılış
|: 314,46
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,20
|1.429.788
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.167.089
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|644.626
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,25
|189.540
|% -8,71
|
|KLMSN
|10,40
|22.295.605
|% -7,23
|
|TSPOR
|2,06
|197.119.255
|% -5,94
|
|DOKTA
|12,70
|9.584.744
|% -4,01
|
|IZMDC
|7,70
|87.446
|% -3,63
|
|GARAN
|7,49
|737.099.071
|% -1,19
|
|THYAO
|7,99
|442.686.808
|% 0,63
|
|ASELS
|21,18
|364.220.267
|% 0,38
|
|ECILC
|3,30
|211.272.196
|% 9,27
|
|TSPOR
|2,06
|197.119.255
|% -5,94
|
|YKBNK
|1,92
|191.697.717
|% 1,05
|
|ODAS
|1,22
|119.786.027
|% 3,39
|
|GARAN
|7,49
|737.099.071
|% -1,19
|
|TSPOR
|2,06
|197.119.255
|% -5,94
|
|ECILC
|3,30
|211.272.196
|% 9,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6431
|7,6814
|% 1,99
|
|Frank
|6,5900
|6,6297
|% -0,31
|
|Riyal
|1,7294
|1,7381
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|21,08
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,54
|12,59
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|0,09
|
|B. Petrol
|28,39
|28,39
|-0,08
|
Seans Raporu
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16:38GLBMD
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 407, 026 adet işlem
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16:36XU100
Endeks 85, 937 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 5, 330.00 milyon TL de
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16:36ECZYT
Yüzde 8.16 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 672, 922 adet işlem
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16:35TIRE
Yüzde 4.75 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 924, 269 adet işlem
-
16:33TIRE
Yüzde 4.41 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 912, 703 adet işlem