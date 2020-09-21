***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2020 19:49
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDURRAHMAN SERDAR SEYLAM İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyeliği, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı
İSMAİL YILDIRIM Üretim Direktörü Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü , Planlama ve Tel Üretim Grup Müdürü
ATİLLA ŞİMŞEK Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876075
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -24,93
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.086
18:057,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0674
|Açılış
|: 7,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6401
En Düşük
7,5393
18:058,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
18:05467,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -6,43
|Açılış
|: 467,50
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.685.602
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|KAPLM
|12,33
|37.501.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|614.984
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.702.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% -2,70
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6212
|7,6257
|% 0,93
|
|Euro
|8,9579
|8,9686
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7238
|9,7726
|% -0,07
|
|Frank
|8,2924
|8,3424
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0265
|2,0366
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-6,57
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57AKENR
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 932, 290 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 15, 155.00 milyon TL de
-
17:55KUYAS
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 144, 936 adet işlem
-
17:54ARMDA
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 680 adet işlem
-
17:53RYSAS
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 115, 503 adet işlem