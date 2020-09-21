***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerABDURRAHMAN SERDAR SEYLAM İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyeliği, Pazarlama ve Satış Genel Müdür YardımcılığıİSMAİL YILDIRIM Üretim Direktörü Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü , Planlama ve Tel Üretim Grup MüdürüATİLLA ŞİMŞEK Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876075BIST