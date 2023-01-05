***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2023 18:34
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LÜTFİ FERHAT ÖZMERZİ Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır
BİLAL GÜLPINAR Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır
ATİLLA ŞİMŞEK Mali İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır
İSMAİL YILDIRIM Tedarik Zinciri Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü , Planlama ve Tel Üretim Grup Müdürü Bulunmamaktadır
RUŞEN CEM KÖSEOĞLU Fabrika Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094357
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1157
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7558
18:051.101,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -15,90
|Açılış
|: 1.101,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7692
|18,7783
|% 0,19
|
|Euro
|19,7582
|19,7763
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,2552
|22,3668
|% -1,24
|
|Frank
|19,9397
|20,0598
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9792
|5,0041
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-28,26
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-13,62
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.498
|7.576
|-50,00
|
|Yarım
|3.631
|3.703
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.821
|1.852
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,04
|-0,29
|
|B. Petrol
|78,18
|78,18
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DERIM, GOLTS, CRDFA, ENJSA, PNLSN, TEKTU, TSKB, KLSYN, RYSAS, UMPAS
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17:49
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17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 17 kaybederek (% -6.82 ) 5, 581
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17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
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17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TKFEN, ASELS