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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.05.2023 09:42
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FERİDUN ALKAN Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı
RUŞEN CEM KÖSEOĞLU Fabrika Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.
ATA ÖZGÜR ÇEVRİM Mali İşler Müdürü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154565


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 11,77 18.750.297 % 10,00  
KONKA 33,04 24.312.553 % 9,99  
GEREL 18,72 61.884.959 % 9,99  
SEGYO 2,15 39.143.491 % 9,69  
YKBNK 10,24 2.349.809.819 % 9,64  
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Riyal 5,4173 5,4444 % 1,28  
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12:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 5,34  
Altın Gr. 1.272 1.272 15,32  
Cumhuriyet 8.934 9.069 -26,00  
Tam 8.865 9.109 -45,01  
Yarım 4.354 4.476 -75,00  
Çeyrek 2.184 2.245 -30,00  
Gümüş.Ons 23,18 23,21 0,02  
Gümüş Gr. 15,13 15,15 0,14  
B. Petrol 75,45 75,45 -1,65  
Seans Raporu 12:36
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