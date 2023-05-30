***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.05.2023 09:42
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FERİDUN ALKAN Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı
RUŞEN CEM KÖSEOĞLU Fabrika Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.
ATA ÖZGÜR ÇEVRİM Mali İşler Müdürü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154565
BIST
12:384.920
En Düşük
|Değişim
|: 3,17%
|| 151,14
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:3820,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,3299
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:3822,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,4799
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0531
En Düşük
21,4431
12:381.277,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 20,70
|Açılış
|: 1.277,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:36
|OYAYO
|11,77
|18.750.297
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|24.312.553
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|61.884.959
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.143.491
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,24
|2.349.809.819
|% 9,64
|
|MARKA
|15,90
|114.946.573
|% -7,29
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.603.515
|% -5,98
|
|KLRHO
|32,50
|190.887.414
|% -3,04
|
|SAMAT
|16,66
|337.735.703
|% -2,63
|
|THYAO
|147,20
|4.430.991.250
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,50
|3.565.434.857
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,80
|3.044.667.203
|% 6,04
|
|AKBNK
|16,30
|2.752.884.243
|% 9,47
|
|YKBNK
|10,24
|2.349.809.819
|% 9,64
|
|ISCTR
|11,50
|3.565.434.857
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,24
|2.349.809.819
|% 9,64
|
|ALBRK
|2,59
|553.043.465
|% 4,02
|
|EKGYO
|7,42
|1.367.409.113
|% 2,20
|
|AKBNK
|16,30
|2.752.884.243
|% 9,47
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4087
|20,4202
|% 1,63
|
|Euro
|21,9755
|22,0646
|% 2,28
|
|Sterlin
|25,2061
|25,3325
|% 1,72
|
|Frank
|22,4630
|22,5984
|% 1,38
|
|Riyal
|5,4173
|5,4444
|% 1,28
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|5,34
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|15,32
|
|Cumhuriyet
|8.934
|9.069
|-26,00
|
|Tam
|8.865
|9.109
|-45,01
|
|Yarım
|4.354
|4.476
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.245
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|0,14
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|-1,65
|