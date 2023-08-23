***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2023 22:55
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FERİDUN ALKAN Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı
RUŞEN CEM KÖSEOĞLU Fabrika Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.
ATA ÖZGÜR ÇEVRİM Mali İşler Müdürü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.
SERKAN ÇANKIRLI Satış ve Pazarlama Direktörü,İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188852
BIST
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17:197.573
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
|: 7.648
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|Önceki Kapanış
|: 7.602
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7.476
En Yüksek
7.873
17:1925,7991
En Yüksek
|Değişim
|: -5,11%
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|Açılış
|: 26,3500
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|Önceki Kapanış
|: 27,3100
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27,2708
En Düşük
25,2549
17:1927,9246
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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17:191.589,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
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En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ONCSM
|202,40
|128.188.762
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|OFSYM
|52,90
|23.026.788
|% 9,98
|
|QNBFB
|114,70
|3.985.170
|% 9,97
|
|EYGYO
|27,72
|210.381.927
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.272.814
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.225.222.567
|% -10,00
|
|ATAKP
|83,35
|1.889.692.905
|% -9,99
|
|ASGYO
|25,22
|4.424.072.053
|% -9,99
|
|KLSER
|115,20
|10.453.204.892
|% -9,58
|
|ASTOR
|116,10
|5.374.639.137
|% -3,57
|
|EKGYO
|8,60
|5.020.839.372
|% -4,23
|
|ASGYO
|25,22
|4.424.072.053
|% -9,99
|
|KOZAL
|26,62
|3.805.284.146
|% 1,91
|
|EKGYO
|8,60
|5.020.839.372
|% -4,23
|
|ADESE
|2,01
|387.000.832
|% 1,01
|
|ODAS
|12,34
|2.243.781.899
|% 1,15
|
|ASGYO
|25,22
|4.424.072.053
|% -9,99
|
|HLGYO
|5,23
|893.718.215
|% 2,55
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6938
|25,7991
|% -5,11
|
|Euro
|27,9108
|27,9246
|% -5,42
|
|Sterlin
|32,4560
|32,6188
|% -5,86
|
|Frank
|29,0915
|29,2668
|% -5,67
|
|Riyal
|6,8384
|6,8727
|% -5,35
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,58
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,67
|
|Cumhuriyet
|11.104
|11.271
|-404,00
|
|Tam
|10.770
|11.056
|-308,00
|
|Yarım
|5.401
|5.549
|-150,00
|
|Çeyrek
|2.692
|2.775
|-75,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,08
|-1,18
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|-0,23
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