***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerFERİDUN ALKAN Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür, İcra Kurulu BaşkanıRUŞEN CEM KÖSEOĞLU Fabrika Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.ATA ÖZGÜR ÇEVRİM Mali İşler Müdürü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.SERKAN ÇANKIRLI Satış ve Pazarlama Direktörü,İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188852BIST