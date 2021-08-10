***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.08.2021 23:54
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2021
Karar Sayısı
2021/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.'nin, 01.01.2021–30.06.2021 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Konsolide Finansal Raporu ile 01.01.2021-30.06.2021 ara hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde -Konsolide Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, -Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Rapor'un, Şirketin aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirketin işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur. Uğur Tevfik Doğan Salih Ertör Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
A. Serdar Seylam Atilla Şimşek Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Mali İşler Direktörü
İcra Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957132
BIST
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En Düşük
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|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.731.097
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.656.701
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
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|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
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|GARAN
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|1.538.559.735
|% -0,33
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|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% -3,95
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|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
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|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
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|KRDMD
|8,01
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|% 0,50
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|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 2,05
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|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|8,5887
|% -0,12
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|Euro
|10,0882
|10,1040
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,8580
|11,9175
|% -0,52
|
|Frank
|9,2742
|9,3301
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2853
|2,2967
|% -0,44
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-0,06
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,38
|0,00
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|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
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|B. Petrol
|70,80
|70,80
|1,76
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