***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.04.2021 18:55
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un, 28 Nisan 2021 tarihli (bugün) toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline İCRA KURULU Adı Soyadı Görevi
1 Abdurrahman Serdar Seylam Başkan
2 Bilal Gülpınar Üye
3 Atilla Şimşek Üye
4 İsmail Yıldırım Üye
Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Adı Soyadı Görevi
1 Uğur Tevfik Doğan Başkan
2 Salih Ertör Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Adı Soyadı Görevi
1 Uğur Tevfik Doğan Başkan
2 Salih Ertör Üye
3 Burça Canbaz Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" ( II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkilin
e,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Adı Soyadı Görevi
1 Salih Ertör Başkan
2 Uğur Tevfik Doğan Üye
3 Ahmet Toksoy Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931982
BIST