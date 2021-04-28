***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un, 28 Nisan 2021 tarihli (bugün) toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline İCRA KURULU Adı Soyadı Görevi1 Abdurrahman Serdar Seylam Başkan2 Bilal Gülpınar Üye3 Atilla Şimşek Üye4 İsmail Yıldırım ÜyeKurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesineDENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Adı Soyadı Görevi1 Uğur Tevfik Doğan Başkan2 Salih Ertör ÜyeKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Adı Soyadı Görevi1 Uğur Tevfik Doğan Başkan2 Salih Ertör Üye3 Burça Canbaz ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" ( II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Adı Soyadı Görevi1 Salih Ertör Başkan2 Uğur Tevfik Doğan Üye3 Ahmet Toksoy ÜyeKomite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931982BIST