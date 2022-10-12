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***CELHA* *DOHOL*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2022 18:37
***CELHA* *DOHOL*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CELHA******DOHOL*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15.09.2022 tarihli ve 2022-25 sayılı toplantısında özetle   Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.nin, Şirketimiz ödenmiş sermayesinde sahip olduğu % 69,83 oranındaki payların satışına yönelik görüşmelerin devam etmesi, nihai anlaşma şartlarının tam olarak belirgin olmaması ve taraflar arasında pay satışına ilişkin hâlihazırda imzalanan herhangi bir sözleşmenin olmaması bu kapsamda konuya ilişkin olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkân verebilecek nitelikte olmasının yanı sıra mevcut koşullar ile yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla ve erteleme süresince bu bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tüm tedbirler alınmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası ile Özel Durumlar Rehberi'nin konuya ilişkin hükümleri kapsamında söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir. Konuya ilişkin olarak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, Şirketimiz ödenmiş sermayesinde sahip olduğu % 69,83 oranındaki payların Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak 12.10.2022 tarihli Pay Devir Sözleşmesi akdedildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.  Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071313


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