***CELHA* *DOHOL*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 18:37
***CELHA******DOHOL*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DOHOL]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15.09.2022 tarihli ve 2022-25 sayılı toplantısında özetle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.nin, Şirketimiz ödenmiş sermayesinde sahip olduğu % 69,83 oranındaki payların satışına yönelik görüşmelerin devam etmesi, nihai anlaşma şartlarının tam olarak belirgin olmaması ve taraflar arasında pay satışına ilişkin hâlihazırda imzalanan herhangi bir sözleşmenin olmaması bu kapsamda konuya ilişkin olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkân verebilecek nitelikte olmasının yanı sıra mevcut koşullar ile yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla ve erteleme süresince bu bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tüm tedbirler alınmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası ile Özel Durumlar Rehberi'nin konuya ilişkin hükümleri kapsamında söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir. Konuya ilişkin olarak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, Şirketimiz ödenmiş sermayesinde sahip olduğu % 69,83 oranındaki payların Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak 12.10.2022 tarihli Pay Devir Sözleşmesi akdedildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071313
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1684
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2089
En Düşük
17,9087
18:05995,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,22
|Açılış
|: 995,75
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5374
|18,5585
|% -0,03
|
|Euro
|18,1573
|18,1923
|% 0,95
|
|Sterlin
|20,9636
|21,0688
|% 2,02
|
|Frank
|18,5007
|18,6122
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9191
|4,9437
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-4,20
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.734
|6.811
|18,00
|
|Yarım
|3.281
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.664
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|2,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de