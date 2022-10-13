***CELHA* *DOHOL*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA******DOHOL*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DOHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDoğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu paylarının, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrine ilişkin olarak Şirketimize ulaşan açıklama ekte yer almaktadır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071770BIST