***CELHA* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***CELHA******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [CELHA]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/10/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıÇelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÇelik halat, tel ve beton demeti üretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi41.500.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihPay devrinin yapılacağı kapanış tarihinde tamamlanacaktır.Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı28.980.815,63Beher Pay Fiyatı16,8005 TL olup nihai beher pay fiyatı, pay devrinin yapılacağı kapanış tarihinde belli olacaktır.Toplam Tutar27.000.000 AvroSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)69,83%Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)0,00%Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)0,00%Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,80%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,88%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiVarlık ve kaynaklarımızın verimli kullanılmasına, Şirketimiz faaliyetlerine ve işletme sermayesine olumlu etkisi olacağı beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıPay devrinin yapılacağı kapanış tarihinde belli olacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiMevcut durumda bir belirleme yapılmamıştır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiMevcut durumda bir Yönetim Kurulu Kararı alınmamıştır.Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıArtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiSatın alan kişilerin, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimizle yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/10/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiSatış Bedeli Pazarlık Usulü belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSatış Bedeli Pazarlık Usulü belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYoktur.Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYoktur.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYoktur.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporu bulunmamaktadır.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 15.09.2022 tarihli ve 2022/31 sayılı toplantısında özetleŞirketimizin, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ödenmiş sermayesinde sahip olduğu % 69,83 oranındaki payların satışına yönelik görüşmelerin devam etmesi, nihai anlaşma şartlarının tam olarak belirgin olmaması ve taraflar arasında pay satışına ilişkin hâlihazırda imzalanan herhangi bir sözleşmenin olmaması bu kapsamda konuya ilişkin olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının piyasa katılımcılarının farklı yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkân verebilecek nitelikte olmasının yanı sıra mevcut koşullar ile yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla ve erteleme süresince bu bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tüm tedbirler alınmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ""İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi"" başlıklı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası ile ‘Özel Durumlar Rehberi'nin konuya ilişkin hükümleri kapsamında söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.10.2022 (bugün) tarihli Kararı'nda özetle1) Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin ("Çelik Halat") 41.500.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 69,83 oranındaki, toplam 28.980.815,63 Türk Lirası itibari değerde 28.980.815,63 adet payın- % 75 oranına isabet eden kısmının, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ve- % 25 oranına isabet eden kısmının ise, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Alıcılar")yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda 27.000.000,- AVRO bedel (""Satış Bedeli"") ve ‘Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına ("İşlem"),2) Söz konusu İşlem'in koşulları ve taraflarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi'nin tüm hükümleri, ekleri ile Pay Devir Sözleşmesi tahtında yer alan Pay Devir Sözleşmesi veya İşlem uyarınca imzalanması öngörülen veya bunlarla bağlantılı tüm sözleşme veya protokollerin (tüm belgeler birlikte "Sözleşmeler" olarak anılacaktır) kabulüne ve Şirketimiz ile Alıcılar arasında akdedilmesine,3) İşlem'in, Alıcılar tarafından Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmelerde belirtilen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına,4) Çelik Halat sermayesindeki paylara ilişkin satış ve devir işleminin- Söz konusu payların Şirketimizin kamuya açıklanmış son finansal tabloları olan 30.06.2022 tarihli finansal tablolarına göre değerinin varlık (aktif) toplamına oranının % 0,8024 olması,- İşbu Yönetim Kurulu Karar tarihinden bir önceki gün olan 11/10/2022 tarihinde saat 15:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan alış ve satış kurunun ortalaması üzerinden hesaplanan toplam Satış Bedeli'nin işbu Yönetim Kurulu Karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan Şirketimiz değerine oranının % 4,3496 olması ve ayrıca- İşleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranının % 0,1143 olmasısebepleriyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ilgili hükümleri kapsamında "önemli nitelikte işlem" mahiyetinde olmadığından Şirketimiz pay sahipleri açısından "ayrılma hakkı"nın doğmadığına,karar verilmiş olup söz konusu Karar'a istinaden Şirketimiz ile Alıcılar arasında 12.10.2022 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir. Mezkur Sözleşmeye istinaden, 36.066.100 Türk Lirası tutarındaki ön ödeme 12.10.2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz hesaplarına intikal etmiştir.Pay devrine ilişkin önemi haiz hususlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği' hükümleri kapsamında süreç içerisinde özel durum açıklamalarına ayrıca konu edilecektir.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071309BIST