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***CELHA* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

15.09.2020 09:26
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***CELHA******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 14.09.2020 tarihinde, 12,10 - 12,36 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 12,21 TL) 140.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. sermayesindeki payımız 14.09.2020 tarihi itibariyle %74,88 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/09/2020 140.000 140.000 12.494.391,032 12.354.391,03 % 75,72 % 75,72 % 74,88 % 74,88




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875043


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 12,32 3.233.581 % 10,00  
YBTAS 11.147,00 278.675 % 10,00  
TKURU 443,50 470.554 % 10,00  
TACTR 8,36 590.199 % 10,00  
ACSEL 10,58 7.234.834 % 9,98  
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10:45 Alış Satış %  
Dolar 7,4913 7,4933 % 0,12  
Euro 8,8994 8,9028 % 0,17  
Sterlin 9,6014 9,6495 % 0,19  
Frank 8,2306 8,2802 % 0,32  
Riyal 1,9899 1,9999 % 0,05  
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10:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.963 6,72  
Altın Gr. 473 473 1,84  
Cumhuriyet 3.126 3.173 28,00  
Tam 3.111 3.188 25,51  
Yarım 1.504 1.542 12,34  
Çeyrek 754 771 6,17  
Gümüş.Ons 27,29 27,33 0,21  
Gümüş Gr. 6,58 6,58 0,05  
B. Petrol 39,55 39,55 -0,06  
Seans Raporu 10:45
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