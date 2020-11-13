***CELHA* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.11.2020 18:13
***CELHA******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 13.11.2020 (bugün) tarihinde, 16,21 - 16,87 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 16,51 TL) 55.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. sermayesindeki payımız 13.11.2020 (bugün) tarihi itibariyle %70,65 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/11/2020 55.000 55.000 11.712.144,03 11.657.144,03 % 70,98 % 70,98 % 70,65 % 70,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888488
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0196
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0235
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05466,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,22
|Açılış
|: 466,12
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6659
|7,6692
|% -0,25
|
|Euro
|9,0562
|9,0743
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0583
|10,1088
|% -0,02
|
|Frank
|8,3557
|8,4060
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0367
|2,0469
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|15,25
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,08
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,58
|