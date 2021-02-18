***CELHA* *IHLAS* *MAC* *ARDYZ* *DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.02.2021 09:18
***CELHA******IHLAS******MAC******ARDYZ******DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOHOL, ARDYZ, CELHA, IHLAS]
İlgili Fonlar [MAC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910712
BIST
12:421.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 18,76
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
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1.559
En Düşük
1.548
12:426,9577
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:428,4154
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 397,53
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401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:40
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.893.239
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.827.008
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,13
|37.489.453
|% -6,98
|
|UMPAS
|1,97
|90.868
|% -6,19
|
|KONTR
|92,75
|40.882.020
|% -6,12
|
|HALKB
|6,01
|2.578.615.670
|% 4,16
|
|SASA
|48,52
|1.294.383.580
|% 7,16
|
|THYAO
|12,52
|858.975.614
|% 2,62
|
|KOZAL
|144,80
|821.651.851
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|785.046.554
|% -0,88
|
|HALKB
|6,01
|2.578.615.670
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,49
|785.046.554
|% -0,88
|
|PETKM
|5,20
|531.166.958
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,49
|214.610.759
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,48
|128.360.812
|% -0,67
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9567
|6,9610
|% -0,07
|
|Euro
|8,4056
|8,4130
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6602
|9,7087
|% 0,36
|
|Frank
|7,7310
|7,7776
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8509
|1,8602
|% -0,01
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,50
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.665
|2.706
|-1,00
|
|Tam
|2.648
|2.715
|-7,06
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,42
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,59
|64,59
|0,25
|