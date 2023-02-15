***CELHA* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***CELHA******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi (15.02.2023)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler CELHAİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BETATRANS LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 61000Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 29.11.2022Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 30.01.2023Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 15.02.2023Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıCELHA, TRACELHA91G1 Hamiline Değil - 18,4084Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıCELHA, TRACELHA91G1 30.01.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 31.01.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 01.02.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 02.02.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 03.02.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 06.02.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 07.02.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 08.02.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 09.02.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 10.02.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 13.02.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 14.02.2023 0 0 0 0 0CELHA, TRACELHA91G1 15.02.2023 0 0 0 0 0Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıCELHA, TRACELHA91G1 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk AçıklamalarToplam 28.980.815,63 adet Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ("CELHA") paylarının Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Artaş") ile Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ("Beta") tarafından devralınması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca Artaş ve Beta'nın zorunlu pay alım teklifi yapma yükümlülüğü doğmuştur. 30.01.2023–15.02.2023 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi 15.02.2022 itibarıyla tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113676BIST