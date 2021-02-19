***CELHA* *MMCAS* *IHLAS* *MAC* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.02.2021 09:14
***CELHA******MMCAS******IHLAS******MAC******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CELHA, IHLAS, MMCAS, OSTIM]
İlgili Fonlar [MAC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910951
BIST
10:021.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.554
En Düşük
1.551
10:026,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
6,9992
En Düşük
6,9607
10:028,4570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,4000
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|Önceki Kapanış
|: 8,4350
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8,4711
En Düşük
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En Yüksek
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|: -0,04%
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|Açılış
|: 397,67
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|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler10:02
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|KLMSN
|28,50
|10.939.640
|% 9,62
|
|SAYAS
|18,00
|5.483.106
|% 9,36
|
|LINK
|37,94
|2.112.196
|% 7,48
|
|PAMEL
|23,28
|585.771
|% 7,28
|
|IZMDC
|3,60
|82.990.661
|% -10,00
|
|SEKUR
|39,90
|538.969
|% -4,50
|
|KOZAL
|145,60
|38.977.411
|% -4,27
|
|BRMEN
|3,30
|1.607.201
|% -3,79
|
|ETYAT
|3,94
|64.990
|% -3,67
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% 0,00
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% 0,00
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,65
|237.416.805
|% 0,00
|
|IZMDC
|3,60
|82.990.661
|% -10,00
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% 0,00
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,65
|237.416.805
|% 0,00
|
|IZMDC
|3,60
|82.990.661
|% -10,00
|
|ITTFH
|3,04
|41.294.651
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9778
|6,9813
|% 0,24
|
|Euro
|8,4484
|8,4570
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,7249
|9,7737
|% 0,10
|
|Frank
|7,7571
|7,8038
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% 0,15
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-1,96
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,47
|63,47
|-0,46
|