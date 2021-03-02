***CEMAS* *AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.03.2021 10:12
***CEMAS******AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSGY, CEMAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E %45.12352 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,413 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) CEMAS.E %66.87763 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,647 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914394
BIST
12:051.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
12:057,3587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0627
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
12:058,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0463
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8399
En Düşük
8,7606
12:05406,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,11
|Açılış
|: 406,32
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|65.088.519
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,97
|3.121.749.875
|% 8,48
|
|KOZAL
|131,50
|943.236.374
|% -3,52
|
|PGSUS
|93,75
|795.211.068
|% 5,93
|
|EKGYO
|2,36
|663.956.785
|% 0,43
|
|KRDMD
|7,02
|663.087.551
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,36
|663.956.785
|% 0,43
|
|THYAO
|14,97
|3.121.749.875
|% 8,48
|
|SKBNK
|1,38
|215.149.712
|% -1,43
|
|PETKM
|5,43
|520.283.638
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,02
|663.087.551
|% 1,74
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3544
|7,3587
|% 0,86
|
|Euro
|8,8300
|8,8367
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,1523
|10,2032
|% 0,30
|
|Frank
|7,9539
|8,0018
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% 0,60
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-1,53
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,12
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,71
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:15POLHO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 414, 912 adet işlem
-
12:13KOZAL
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 131.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 650, 020 adet işlem
-
12:12ADEL
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 26.38 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 347 adet işlem
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12:11XU100
Endeks 1, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 14, 223.00 milyon TL de
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12:11MARTI
Yüzde 6.47 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 669, 931 adet işlem