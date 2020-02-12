***CEMAS* *AVC* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.02.2020 09:01
***CEMAS******AVC******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, CEMAS]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818522
BIST
12:29121.125
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.327,08
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.321
En Düşük
119.229
12:296,0319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,0270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0428
En Düşük
6,0002
12:296,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5999
En Düşük
6,5491
12:29303,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,18
|Açılış
|: 303,30
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,04
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|161.139.281
|% 19,95
|
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ASELS
|27,90
|2.151.228.489
|% 12,68
|
|ESCOM
|3,93
|35.972.883
|% 12,29
|
|GARFA
|5,39
|15.321.089
|% 10,68
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|TRCAS
|3,77
|285.083.686
|% -8,50
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|IHGZT
|4,30
|1.381
|% -4,02
|
|IHYAY
|1,13
|33.635.910
|% -3,42
|
|ASELS
|27,90
|2.151.228.489
|% 12,68
|
|THYAO
|14,65
|1.341.673.758
|% 2,45
|
|TRCAS
|3,77
|285.083.686
|% -8,50
|
|ODAS
|2,18
|251.304.389
|% 0,93
|
|HALKB
|7,12
|228.218.552
|% 2,59
|
|EKGYO
|1,66
|217.221.801
|% 0,61
|
|ODAS
|2,18
|251.304.389
|% 0,93
|
|IHLGM
|1,32
|152.205.718
|% -1,49
|
|THYAO
|14,65
|1.341.673.758
|% 2,45
|
|ASELS
|27,90
|2.151.228.489
|% 12,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7925
|7,8316
|% 0,24
|
|Frank
|6,1542
|6,1913
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6018
|1,6098
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-3,03
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.007
|2.038
|-8,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|-7,16
|
|Yarım
|967
|992
|-3,47
|
|Çeyrek
|485
|496
|-1,73
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,03
|55,03
|1,02
|