***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:30
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829722
BIST
10:5987.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -739,87
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.613
10:596,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
10:597,1738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1570
10:59307,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -5,48
|Açılış
|: 307,96
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|34.582.237
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|SALIX
|3,75
|4
|% 5,63
|
|KUYAS
|1,14
|2.060.591
|% 3,64
|
|CRFSA
|4,86
|1.793.882
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|5.654
|% -10,00
|
|SODSN
|10,45
|3.323
|% -9,99
|
|HUBVC
|14,07
|8.444.388
|% -9,98
|
|SRVGY
|8,14
|29.537
|% -9,96
|
|RTALB
|3,30
|34.582.237
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,81
|21.921.166
|% -5,81
|
|HUBVC
|14,07
|8.444.388
|% -9,98
|
|NATEN
|11,27
|5.437.710
|% -6,55
|
|ARDYZ
|11,20
|3.917.471
|% -1,58
|
|IHLGM
|0,81
|21.921.166
|% -5,81
|
|RTALB
|3,30
|34.582.237
|% 10,00
|
|BNTAS
|1,81
|3.622.537
|% 0,56
|
|MARKA
|0,78
|569.501
|% 1,30
|
|PEKGY
|1,87
|1.287.201
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8386
|7,8779
|% -0,40
|
|Frank
|1,7089
|1,7175
|% 0,03
|
|Riyal
|307,8000
|307,8790
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-27,30
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,33
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,76
|12,81
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,98
|30,98
|0,93
|