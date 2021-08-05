***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.08.2021 13:57
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürİstanbul adresinde mukim Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954943
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 1.409
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1.432
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,5140
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|Açılış
|: 494,58
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|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,90
|5.232.566
|% 10,00
|
|UZERB
|35,86
|458.724
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.603.256
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|113.011.217
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.221.898
|% 9,98
|
|DERIM
|10,43
|15.101.492
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.736.430
|% -9,84
|
|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
|
|SNKRN
|21,06
|797.164
|% -9,22
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
|
|TUPRS
|97,75
|817.805.775
|% 3,38
|
|THYAO
|12,76
|652.575.263
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5272
|8,5319
|% 0,14
|
|Euro
|10,0874
|10,0974
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,8417
|11,9011
|% 0,86
|
|Frank
|9,3696
|9,4261
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2673
|2,2786
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-4,32
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,00
|
|B. Petrol
|71,39
|71,39
|0,10
|