***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2021 16:42
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kırşehir Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958297
BIST
16:361.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:368,4912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0259
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:3610,0117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0407
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:36485,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,84
|Açılış
|: 485,68
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:34
|EUHOL
|3,52
|28.362.239
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.907.217
|% 10,00
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|AGYO
|3,46
|88.235.894
|% 9,49
|
|TRGYO
|3,94
|251.605.924
|% 8,54
|
|DAGI
|3,83
|90.749.629
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,67
|7.197.832
|% -5,47
|
|EDIP
|3,57
|16.593.672
|% -4,80
|
|IHEVA
|1,04
|11.667.989
|% -4,59
|
|KRDMA
|7,51
|19.730.518
|% -3,59
|
|GARAN
|9,45
|1.288.323.980
|% 1,94
|
|THYAO
|12,58
|642.389.566
|% 1,29
|
|AKBNK
|5,67
|616.424.220
|% 3,47
|
|YKBNK
|2,56
|529.479.398
|% 2,81
|
|SISE
|8,66
|408.711.316
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,56
|529.479.398
|% 2,81
|
|GARAN
|9,45
|1.288.323.980
|% 1,94
|
|ODAS
|1,39
|164.754.477
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,67
|616.424.220
|% 3,47
|
|DARDL
|2,74
|197.892.231
|% 7,03
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4849
|8,4912
|% -0,30
|
|Euro
|9,9958
|10,0117
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,7067
|11,7654
|% -0,58
|
|Frank
|9,2573
|9,3130
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2528
|2,2641
|% -0,51
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,14
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|-18,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-17,07
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-8,25
|
|Çeyrek
|777
|794
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,52
|68,52
|-2,07
|
Seans Raporu
16:34
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16:48
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 21 artarak (% 0.56 ) 1, 288
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, EUHOL, KSTUR, VKING, IZFAS, COSMO, KZBGY, BOBET
-
16:48
KSTUR, HURGZ, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
DAGI, KRDMA, KGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında