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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

15.03.2021 13:31



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Çimento Değirmenlerine Öğütücü Bilya Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
LaFarge Çimento
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yok
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yok
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yok
İhaleye Teklif Verme Tarihi
21/01/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/03/2021
İhale Sonucu
100% ÇEMAŞ kazandı
İhale Bedeli
5,000,0000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
5,000,0000 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2,5
Açıklamalar

   12.03.2021 Tarihinde Özel Durum Açıklaması (Genel) den yapılan duyurunun İhale Süreci/Sonucu şablonu kullanılarak tekrar duyurulmasıdır. 
Şirketimiz, LaFarge grubu tarafından 2021 ilk yarısı için açılan  toplam 5 milyon TL değerindeki bölgesel bir ihaleyi kazanmıştır. İhale konusu çimento bilyaları, Mayıs 2021 tarihine kadar üretilip teslim edilecektir.  2021 yılında LaFarge grubu tarafından açılacak başka ihalelere de teklif verilecektir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918175


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Tam 2.768 2.840 -10,71  
Yarım 1.338 1.374 -5,18  
Çeyrek 671 687 -2,59  
Gümüş.Ons 26,07 26,12 0,20  
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