***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.03.2021 13:31
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Çimento Değirmenlerine Öğütücü Bilya Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
LaFarge Çimento
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yok
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yok
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yok
İhaleye Teklif Verme Tarihi
21/01/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/03/2021
İhale Sonucu
100% ÇEMAŞ kazandı
İhale Bedeli
5,000,0000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
5,000,0000 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2,5
Açıklamalar
12.03.2021 Tarihinde Özel Durum Açıklaması (Genel) den yapılan duyurunun İhale Süreci/Sonucu şablonu kullanılarak tekrar duyurulmasıdır.
Şirketimiz, LaFarge grubu tarafından 2021 ilk yarısı için açılan toplam 5 milyon TL değerindeki bölgesel bir ihaleyi kazanmıştır. İhale konusu çimento bilyaları, Mayıs 2021 tarihine kadar üretilip teslim edilecektir. 2021 yılında LaFarge grubu tarafından açılacak başka ihalelere de teklif verilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918175
BIST
14:481.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
14:487,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0384
|Açılış
|: 7,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
14:488,9827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0719
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
14:48419,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 419,42
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler14:47
|GOZDE
|9,14
|247.170.962
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.004.653
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.922.846
|% 9,97
|
|ESEN
|42,86
|267.937.760
|% 9,95
|
|IDEAS
|62,45
|4.158.795
|% 9,95
|
|POLTK
|333,90
|34.910.413
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.357.649
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SRVGY
|113,50
|18.691.136
|% -8,10
|
|KOZAL
|124,40
|290.013.353
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,27
|276.433.120
|% -0,87
|
|ESEN
|42,86
|267.937.760
|% 9,95
|
|GOZDE
|9,14
|247.170.962
|% 9,99
|
|JANTS
|619,40
|195.839.769
|% 9,15
|
|EKGYO
|2,27
|276.433.120
|% -0,87
|
|ODAS
|3,77
|144.047.700
|% 0,53
|
|OSTIM
|2,82
|103.090.817
|% -0,35
|
|VAKBN
|4,15
|129.839.447
|% -0,72
|
|GOZDE
|9,14
|247.170.962
|% 9,99
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5229
|7,5300
|% -0,49
|
|Euro
|8,9747
|8,9838
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,4544
|10,5068
|% -0,52
|
|Frank
|8,0788
|8,1275
|% -0,45
|
|Riyal
|2,0024
|2,0125
|% -0,45
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|6,67
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-13,00
|
|Tam
|2.768
|2.840
|-10,71
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-5,18
|
|Çeyrek
|671
|687
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|-0,02
|
Seans Raporu
14:47
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-
15:00OTKAR
Yüzde 5.68 oranında artışla 425.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 251, 437 adet işlem
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14:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, PETKM, PGSUS
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14:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 42 kaybederek (% -0.10 ) 1, 362
-
14:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LOGO, GOZDE, SANKO, VAKKO, UMPAS, IDEAS, ESEN, TRILC, LUKSK, ACSEL
-
14:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, CASA, UZERB, POLTK, SONME