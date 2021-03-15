***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuÇimento Değirmenlerine Öğütücü Bilya Tedariğiİhaleyi Açan TarafLaFarge Çimentoİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYokGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYokGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYokİhaleye Teklif Verme Tarihi21/01/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih11/03/2021İhale Sonucu100% ÇEMAŞ kazandıİhale Bedeli5,000,0000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım5,000,0000 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)2,5Açıklamalar12.03.2021 Tarihinde Özel Durum Açıklaması (Genel) den yapılan duyurunun İhale Süreci/Sonucu şablonu kullanılarak tekrar duyurulmasıdır.Şirketimiz, LaFarge grubu tarafından 2021 ilk yarısı için açılan toplam 5 milyon TL değerindeki bölgesel bir ihaleyi kazanmıştır. İhale konusu çimento bilyaları, Mayıs 2021 tarihine kadar üretilip teslim edilecektir. 2021 yılında LaFarge grubu tarafından açılacak başka ihalelere de teklif verilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918175BIST