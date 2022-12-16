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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

16.12.2022 15:43
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Yönetim Kurulumuz 15.12.2022 tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır. 
-Bir sanayi  kuruluşu olan Şirketimizin stratejik yönetim faaliyetlerinin daha etkin olarak yürütülebilmesi, Şirket bünyesinde yürütülmekte olan satış ve pazarlama faaliyetlerinde uzmanlaşmaya gidilebilmesi ve pazarda üstün bir rekabet ortamı yaratılarak en uygun şartlarda, rahat bir satış akışının sağlamak üzere satış ve pazarlama faaliyetlerinin  % 100 bağlı ortaklığımız Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. tarafından yapılmasına,
-Yurt içi ve yurtdışında bölgesel ve müşterilerden kaynaklanan ticari şartlara bağlı olarak başka kişi ve kuruluşlara da pazarlama ve satış hakkı verme veya doğrudan satış yapma hakkının saklı tutulmasına,
-Söz konusu değişiklik için mevcut müşterilerimizin bilgilendirilmelerine,karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087963


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKSN 25,30 8.628.639 % 10,00  
ARASE 255,20 25.216.822 % 10,00  
PLTUR 12,11 1.613.100 % 9,99  
HALKB 14,24 2.637.950.217 % 9,96  
SANEL 14,68 5.509.135 % 9,96  
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15:42 Alış Satış %  
Dolar 18,6465 18,6536 % 0,05  
Euro 19,8056 19,8151 % -0,03  
Sterlin 22,6464 22,7600 % 0,05  
Frank 19,9699 20,0902 % -0,13  
Riyal 4,9433 4,9681 % 0,01  
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15:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 6,19  
Altın Gr. 1.069 1.069 3,58  
Cumhuriyet 7.185 7.294 16,00  
Tam 7.224 7.271 13,00  
Yarım 3.498 3.555 7,00  
Çeyrek 1.755 1.777 3,00  
Gümüş.Ons 22,83 22,86 -0,25  
Gümüş Gr. 13,70 13,71 -0,13  
B. Petrol 79,72 79,72 -1,49  
Seans Raporu 15:42
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