***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
16.12.2022 15:43
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 15.12.2022 tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.
-Bir sanayi kuruluşu olan Şirketimizin stratejik yönetim faaliyetlerinin daha etkin olarak yürütülebilmesi, Şirket bünyesinde yürütülmekte olan satış ve pazarlama faaliyetlerinde uzmanlaşmaya gidilebilmesi ve pazarda üstün bir rekabet ortamı yaratılarak en uygun şartlarda, rahat bir satış akışının sağlamak üzere satış ve pazarlama faaliyetlerinin % 100 bağlı ortaklığımız Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. tarafından yapılmasına,
-Yurt içi ve yurtdışında bölgesel ve müşterilerden kaynaklanan ticari şartlara bağlı olarak başka kişi ve kuruluşlara da pazarlama ve satış hakkı verme veya doğrudan satış yapma hakkının saklı tutulmasına,
-Söz konusu değişiklik için mevcut müşterilerimizin bilgilendirilmelerine,karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087963
BIST
15:445.234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 45,49
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:4418,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:4419,8195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 19,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:441.070,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.070,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:42
|BRKSN
|25,30
|8.628.639
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.216.822
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.613.100
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.637.950.217
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.509.135
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|164.014.511
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.178.813
|% -9,82
|
|EUREN
|14,40
|812.390.188
|% -9,55
|
|ALFAS
|290,50
|268.823.060
|% -9,08
|
|VAKBN
|12,33
|4.848.321.912
|% 7,50
|
|THYAO
|141,10
|4.465.079.920
|% 0,71
|
|YKBNK
|11,99
|4.334.181.808
|% 1,27
|
|AKBNK
|19,03
|3.731.204.067
|% 2,86
|
|EKGYO
|8,14
|3.584.783.632
|% 3,30
|
|EKGYO
|8,14
|3.584.783.632
|% 3,30
|
|VAKBN
|12,33
|4.848.321.912
|% 7,50
|
|SKBNK
|3,17
|1.198.747.567
|% 8,93
|
|YKBNK
|11,99
|4.334.181.808
|% 1,27
|
|TSKB
|4,94
|1.303.847.409
|% 6,47
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6465
|18,6536
|% 0,05
|
|Euro
|19,8056
|19,8151
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6464
|22,7600
|% 0,05
|
|Frank
|19,9699
|20,0902
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,01
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|6,19
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,58
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.224
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.498
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|-1,49
|