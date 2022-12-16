***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 15.12.2022 tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.-Bir sanayi kuruluşu olan Şirketimizin stratejik yönetim faaliyetlerinin daha etkin olarak yürütülebilmesi, Şirket bünyesinde yürütülmekte olan satış ve pazarlama faaliyetlerinde uzmanlaşmaya gidilebilmesi ve pazarda üstün bir rekabet ortamı yaratılarak en uygun şartlarda, rahat bir satış akışının sağlamak üzere satış ve pazarlama faaliyetlerinin % 100 bağlı ortaklığımız Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. tarafından yapılmasına,-Yurt içi ve yurtdışında bölgesel ve müşterilerden kaynaklanan ticari şartlara bağlı olarak başka kişi ve kuruluşlara da pazarlama ve satış hakkı verme veya doğrudan satış yapma hakkının saklı tutulmasına,-Söz konusu değişiklik için mevcut müşterilerimizin bilgilendirilmelerine,karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087963BIST