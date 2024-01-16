***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Gayrımenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimizin sahip olduğu , Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 2.477.307 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim San.A.Ş. paylarından 1.831.053 adedinin RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 8.129.876 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş.'ye satılmasına karar verildi.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240786BIST