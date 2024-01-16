***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
16.01.2024 11:03
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Gayrımenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin sahip olduğu , Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 2.477.307 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim San.A.Ş. paylarından 1.831.053 adedinin RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 8.129.876 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş.'ye satılmasına karar verildi.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240786
BIST
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14:108.034
En Düşük
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|: -0,13%
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|Açılış
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En Düşük
1.971,43
BIST En Aktif Hisseler14:09
|KBORU
|77,55
|828.859.712
|% 10,00
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|DARDL
|6,06
|65.597.208
|% 9,98
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|MEGMT
|36,20
|217.232.317
|% 9,96
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|DIRIT
|12,75
|1.248.208
|% 9,91
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|YAYLA
|7,90
|14.244.484
|% 9,87
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|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|198.361
|% -9,99
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|SNPAM
|105,70
|7.002.763
|% -6,46
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|EKOS
|55,30
|1.123.556.147
|% -6,11
|
|DERIM
|15,99
|5.511.773
|% -5,72
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|THYAO
|249,90
|3.275.587.371
|% -1,32
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|ISCTR
|25,38
|2.686.909.899
|% 0,71
|
|AKBNK
|41,86
|2.400.753.163
|% -3,06
|
|EREGL
|44,48
|2.183.485.129
|% 0,95
|
|TCELL
|64,35
|1.957.099.954
|% 3,21
|
|ODAS
|8,50
|1.030.549.483
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,39
|980.396.874
|% 1,45
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|SKBNK
|5,19
|568.282.710
|% 7,01
|
|ISCTR
|25,38
|2.686.909.899
|% 0,71
|
|KATMR
|2,19
|233.701.154
|% 0,00
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,1004
|30,1035
|% 0,13
|
|Euro
|32,7848
|32,7949
|% -0,52
|
|Sterlin
|37,8976
|38,0877
|% -0,65
|
|Frank
|34,8242
|35,0340
|% -0,42
|
|Riyal
|8,0023
|8,0425
|% 0,14
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|14:09
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,01
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|907,87
|909,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,32
|965,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,88
|78,88
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.039,58
|2.039,84
|% 0,66
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