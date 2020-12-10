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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

10.12.2020 15:03



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 02.12.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 474.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 474.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 948.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, ekte yer alan izahname taslağının onaylanması için 10/12/202 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892635


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