***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
10.12.2020 15:03
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 02.12.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 474.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 474.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 948.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, ekte yer alan izahname taslağının onaylanması için 10/12/202 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892635
BIST
16:021.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,28
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
16:027,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
16:029,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0819
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
16:02463,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,79
|Açılış
|: 463,96
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler16:01
|EUKYO
|4,07
|3.336.889
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.385.181
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.671.874
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.122.032
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.303.674
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|SELEC
|16,64
|775.449.673
|% -7,45
|
|ITTFH
|2,63
|426.007.944
|% -5,73
|
|GARAN
|9,56
|3.488.065.734
|% 3,02
|
|SISE
|7,28
|3.173.108.387
|% 3,56
|
|ODAS
|3,98
|1.815.829.051
|% 7,57
|
|KRDMD
|5,26
|1.354.711.214
|% 3,34
|
|PETKM
|4,76
|1.235.352.823
|% 0,42
|
|ODAS
|3,98
|1.815.829.051
|% 7,57
|
|SISE
|7,28
|3.173.108.387
|% 3,56
|
|GARAN
|9,56
|3.488.065.734
|% 3,02
|
|KRDMD
|5,26
|1.354.711.214
|% 3,34
|
|PETKM
|4,76
|1.235.352.823
|% 0,42
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8598
|7,8649
|% 0,52
|
|Euro
|9,5299
|9,5356
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4328
|10,4851
|% -0,10
|
|Frank
|8,8273
|8,8805
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0909
|2,1014
|% 0,62
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,32
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|-12,94
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-6,26
|
|Çeyrek
|743
|760
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|
Seans Raporu
16:01
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16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TTKOM, KOZAA
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 61 artarak (% 0.87 ) 1, 229
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, SNPAM, BERA, EUYO, EUKYO, SILVR, LINK, DITAS, UMPAS, PAMEL
-
16:12
SILVR, INVEO, GEDZA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:12
IZMDC, SNKRN, SELEC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında