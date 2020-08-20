***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin uzatılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 20.08.2020 tarih ve 2020/016 sayılı kararı ile1-Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.-TL'den (BeşyüzmilyonTürkLirası) 1500.000.000.-TLye (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanın 2020-2024 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olmasına,2-Esas Sözleşmemizin " Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine,3-Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ÇEMAŞ 6.Madde Tadili KST.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870389BIST