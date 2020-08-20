***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.08.2020 16:26
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin uzatılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 20.08.2020 tarih ve 2020/016 sayılı kararı ile
1-Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.-TL'den (BeşyüzmilyonTürkLirası) 1500.000.000.-TLye (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanın 2020-2024 yılları için (5 yıl süre ile) geçerli olmasına,
2-Esas Sözleşmemizin " Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine,
3-Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ÇEMAŞ 6.Madde Tadili KST.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870389
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:42
|BERA
|8,47
|31.451.706
|% 10,00
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|KLNMA
|46,20
|16.570.754
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.462.289
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|31.977.710
|% -9,95
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.172.534
|% -9,93
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|PETKM
|4,65
|3.924.906.408
|% 9,93
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|TUPRS
|91,60
|3.735.301.588
|% 6,57
|
|GARAN
|7,16
|1.018.305.112
|% -1,65
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,05
|811.382.062
|% -0,49
|
|PETKM
|4,65
|3.924.906.408
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,05
|811.382.062
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,91
|644.008.246
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,07
|585.440.729
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,55
|252.378.357
|% 3,33
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3469
|7,3507
|% 0,85
|
|Euro
|8,7028
|8,7094
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6202
|9,6684
|% 0,98
|
|Frank
|8,0436
|8,0920
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9525
|1,9623
|% 0,70
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|17:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,25
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|Altın Gr.
|457
|457
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
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|Tam
|3.021
|3.097
|-63,30
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|Yarım
|1.460
|1.498
|-30,62
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|Çeyrek
|732
|749
|-15,31
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|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,35
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|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
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|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,64
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