***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 10:36
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz fabrika sahasında yapımı süren GES üretim santrali ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına yaptığımız teşvik başvurusu olumlu sonuçlanmış olup, 5,9 MW kurulu gücünde güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için alınan teşvik belgesi aşağıdaki teşvik unsurlarını içermektedir:
1. KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908090
BIST
11:501.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,90
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:507,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0836
En Düşük
7,0275
11:508,5152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5232
En Düşük
8,4633
11:50411,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,81
|Açılış
|: 411,71
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:50
|YKGYO
|5,94
|10.535.424
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.454.001
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.510.485
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.362.305
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|IDEAS
|21,50
|8.527.672
|% -9,66
|
|SAMAT
|7,80
|129.569.645
|% -7,91
|
|KOZAL
|131,20
|1.052.368.887
|% 2,98
|
|DOHOL
|3,99
|644.244.165
|% -0,75
|
|ODAS
|4,26
|544.564.815
|% 3,15
|
|GARAN
|9,78
|467.471.245
|% 0,20
|
|ISFIN
|4,33
|406.740.773
|% 4,34
|
|DOHOL
|3,99
|644.244.165
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,49
|323.537.767
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|544.564.815
|% 3,15
|
|ISFIN
|4,33
|406.740.773
|% 4,34
|
|GSDHO
|2,75
|237.696.895
|% 3,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0706
|7,0726
|% 0,23
|
|Euro
|8,5125
|8,5152
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6694
|9,7179
|% 0,04
|
|Frank
|7,8241
|7,8712
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8807
|1,8901
|% 0,28
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-0,77
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,04
|
|B. Petrol
|60,19
|60,19
|0,63
|
Seans Raporu
11:50
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12:06SEKUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.64 lira fiyatla işlem gören hissede 465, 880 adet işlem
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12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 82 artarak (% 0.36 ) 1, 623
-
12:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TRKCM, EKGYO
-
12:04XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 9, 533.00 milyon TL de
-
12:04ETYAT
Yüzde 9.72 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 910 adet işlem